Пассажиры севшего в Братске японского Boeing полетят другим самолетом

ИРКУТСК, 12 мая – РИА Новости. Пассажиры самолета Boeing 787 японской авиакомпании All Nippon Airways (ANA), следовавшего из Токио в Дюссельдорф и совершившего экстренную посадку в городе Братске Иркутской области, будут доставлены в пункт назначения другим бортом, который прибудет из Японии ориентировочно через 7 часов, сообщила РИА Новости представитель аэропорта Братска Людмила Ильиных.

"Самолет сел благополучно. Все службы аэропорта сработали хорошо. Сейчас решается вопрос о прохождении пассажирами таможенного контроля. Борт за ними должен прибыть из Японии ориентировочно через 7 часов", — сказала Ильиных.

По предварительным данным у лайнера, рассчитанного на 350 пассажиров, отказал один из двигателей. По словам представителя аэропорта города Братска, "самолет вырабатывал топливо и заходил на посадку по сложной траектории, видимо, из-за технической неисправности". В настоящее время сотрудники аэропорта занимаются вопросом размещения людей в гостиницах города.