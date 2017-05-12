В Екатеринбурге потушили пожар на складе пиломатериалов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Пожар, возникший на складе пиломатериалов и перекинувшийся на офисное здание, потушен в Екатеринбурге, сообщает в пятницу ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар возник на улице Монтажников. В тушении огня участвовали более 60 человек и 21 единица техники. По словам руководителя пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерия Горелых, площадь возгорания составляла порядка 100 квадратных метров.

"В 13.54 (по местному времени, 11.54 мск) пожарные справились с огнем на складе пиломатериалов, открытое горение ликвидировано. Сейчас пожарные продолжают работы на месте пожара, ведется проливка и разбор сгоревших конструкций. К работе уже приступили пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории, которые устанавливают обстоятельства случившегося и причину пожара", — уточняет ГУ МЧС.

По факту ЧП ведется проверка.

По словам Валерия Горелых, склад расположен в столярном цехе углехимического предприятия.