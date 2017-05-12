В Екатеринбурге пожар со склада перекинулся на офисное здание

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Склад пиломатериалов и расположенное рядом офисное здание горят на улице Монтажников в Екатеринбурге, сообщило ГУМЧС по Свердловской области.

По данным управления, в тушении огня участвуют более 60 человек и 21 единица техники. В данный момент спасатели разбирают обшивку склада для более эффективного тушения пламени.

"Большая горючая загрузка склада способствует быстрому распространению огня. Вплотную к зданию склада пиломатериалов примыкает административное здание. Огонь распространился на первый этаж этого здания. Из офисного здания самостоятельно эвакуировались 30 человек. По предварительной информации, пострадавших нет. Пожарные принимают меры к локализации огня, сил и средств достаточно", — отмечает ГУМЧС.

По словам руководителя пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерия Горелых, площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров.