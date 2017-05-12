Следователи требует арестовать фигуранта по делу о теракте в Петербурге

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (576)

Следствие по делу о теракте в Петербурге. Архивное фото

Следствие по делу о теракте в Петербурге. Архивное фото

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы за санкцией на арест уроженца Средней Азии Эрматова, задержанного за незаконный оборот взрывчатки и, возможно, связанного с террористом-смертником Акбаржоном Джалиловым, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу поступило в суд", — сказала она.

Следствие сейчас проверяет, в какой мере Эрматов причастен к теракту в северной столице. По последним данным, в теракте погибли 16 человек, включая самого смертника.

Подробнее о крупных терактах на транспорте в России в 2009-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>