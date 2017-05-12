В Новосибирске проверят данные о попытке выбросить второклассницу из окна

НОВОСИБИРСК, 12 мая – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске начали проверку появившейся в СМИ информации о том, что ученики второго класса одной из местных школ связали и пытались выбросить одноклассницу в окно, а также хотели поджечь ей волосы, сообщил РИА Новости в пятницу представитель ГУМВД по региону.

В минувший четверг в СМИ со ссылкой на родителей школьницы появилась информация о том, что ученики второго класса школы в Первомайском районе Новосибирска, натянув на головы маски якобы с изображением свастики, связали одноклассницу, угрожали выбросить ее из окна и поджечь волосы. В итоге девочке удалось вырваться.

"По появившейся в СМИ информации об инциденте проводятся проверочные мероприятия", — сказал собеседник агентства. Планируется выяснить все обстоятельства случившегося.