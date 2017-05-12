Японский Boeing экстренно приземлился в Братске из-за отказа двигателя

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Самолет японской авиакомпании All Nippon Airways, летевший рейсом Токио-Дюссельдорф, экстренно приземлился в аэропорту Братска, следует из данных портала Flightradar24, отслеживающего перемещения самолетов.

Boeing-787 "Дримлайнер", на борту которого находились 121 пассажир и 12 членов экипажа, в районе 10:30 мск начал снижаться и терять скорость. Спустя полчаса он благополучно приземлился.

Причиной в Восточно-Сибирском межрегиональном территориальном управлении воздушного транспорта стал отказ левого двигателя.

Пока неизвестно, продолжат ли пассажиры полет этим бортом, или самолет будет заменен.