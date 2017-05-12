Суд в Энгельсе запретил владельцу выгуливать львицу, напавшую на школьника

САРАТОВ, 12 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Энгельсский районный суд Саратовской области в пятницу удовлетворил требование местных властей и запретил владельцу выгул львицы Майи, ранее напавшей на 15-летнего подростка, за пределами двора своего дома, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"(Суд) решил запретить Ерояну Егишу Григорьевичу осуществлять выгул дикого животного — львицы Майи — в местах общего пользования… Решение суда в части запрета выгула животного обратить к немедленному исполнению", — огласила резолютивную часть решения суда судья Светлана Шестакова.
Ранее суд приступил к рассмотрению иска к Ерояну со стороны прокуратуры, которая потребовала отобрать львицу у ее владельца. Ответчик иск прокуратуры в суде не признал. Представитель Ерояна заявила, что в настоящее время львица содержится не в доме по улице Тургенева, а в доме Ерояна на улице Интернациональной, где для нее обустроен вольер. По этому иску следующее заседание намечено на 22 мая.