В Магадане мать могла сознательно довести приемного ребенка до истощения

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Приемная мать из Магадана сознательно довела 11-летнего мальчика до истощения, сообщили РИА Новости в пресс-службе детского омбудсмена РФ Анны Кузнецовой, ссылаясь на врачей.

Ранее в СУСК РФ по Магаданской области сообщили о том, что магаданские следователи в пятницу начали проверку по факту халатности должностных лиц органов опеки и попечительства при принятии решения о передаче ребенка-сироты в приемную семью, из которой его в итоге изъяли с признаками крайнего истощения.

"По настоянию аппарата Уполномоченного с мальчиком начал работать психотерапевт, которая установила, что ребенок в своих рассказах не фантазирует, приемную мать боится, высказывает желание не возвращаться домой, о вреде предлагаемых матерью препаратов догадывается, но отказаться от их приема не может. Таким образом, у врачей есть основания полагать, что мать сознательно довела ребенка до состояния истощения и умышленно наносит ущерб его здоровью", — сообщили РИА Новости в аппарате Кузнецовой.

В целях выяснения всех обстоятельств произошедшего Кузнецова направила запрос в прокуратуру Магадана, после проверки выяснилось, что должная работа с приемной семьей со стороны органов опеки и попечительства не проводилась.

"По имеющейся информации, мальчик в трехлетнем возрасте был передан в приемную семью абсолютно здоровым. В этой связи Анна Кузнецова обратилась с просьбой инициировать проведение доследственной проверки по установлению факта намеренного причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему приемному ребенку", — говорится в сообщении.

В аппарате также уточнили, что сейчас решается вопрос с новой семьей, ребенку уже подобраны приемные родители. "Мальчик получает всю необходимую медицинскую помощь в эндокринологическом центре, он стабильно набирает вес, состояние здоровья не вызывает опасений у врачей. Для реабилитации с мальчиком два раза в неделю работает психотерапевт", — добавили в пресс-службе.