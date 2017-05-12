Следствие просит арестовать водителя BMW, напавшего на женщину в Москве

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Следствие просит арестовать водителя BMW, который напал на женщину с детьми, переходившую дорогу по пешеходному переходу в центре Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

"Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала Иванова.

Она напомнила, что 45-летнему жителю столицы уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои).

По версии следствия, водитель BMW на пешеходном переходе не уступил дорогу женщине и ее двум детям, которые направлялись в школу. От испуга женщина хлопнула ладонью по кузову машины и пошла с детьми дальше. По данным СК, мужчина остановил автомобиль, догнал женщину и как минимум дважды ударил. Накануне МВД сообщало о задержании подозреваемого.