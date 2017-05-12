В Магадане из семьи изъяли ребенка с признаками крайнего истощения

МАГАДАН, 12 мая — РИА Новости, Людмила Щербакова. Магаданские следователи в пятницу начали проверку по факту халатности должностных лиц органов опеки и попечительства при принятии решения о передаче ребенка-сироты в приемную семью, из которой его в итоге изъяли с признаками крайнего истощения, сообщает СУСК РФ по Магаданской области.

"Следственным отделом по Магадану СУСК России по Магаданской области начата процессуальная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства при принятии решения о передаче малолетнего ребенка в приемную семью. Основанием для регистрации рапорта об обнаружении признаков преступления… послужили материалы, размещенные в сети Интернет, о поступлении в конце апреля 2017 года в Московский эндокринологический научный центр маленького магаданца с признаками крайнего истощения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Магадане ребенок проживал в приемной семье.

В сообщении добавляется, что предметом выяснения доследственной проверки станут обстоятельства передачи ребенка 2005 года рождения в приемную семью и роль органов опеки и попечительства в сложившейся ситуации. Служебное расследование проводит и правительство Магаданской области при взаимодействии с уполномоченным по правам ребенка в регионе.