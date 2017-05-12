Хозяин львицы, напавшей на школьника под Саратовом, признал иск

САРАТОВ, 12 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Владелец львицы Майи, напавшей на 15-летнего подростка в городе Энгельс Саратовской области, признал в суде исковые требования местных властей, потребовавших запретить выгул дикого животного за пределами двора дома, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Нападение львицы на школьника произошло в Энгельсе 24 апреля, пострадавший был госпитализирован с укусами. По данным минздрава области, он отделался царапинами. Администрация Энгельсского района подала в суд иск к владельцу львицы Майи Егишу Ерояну о запрете выгула дикого животного в местах общего пользования.

На заседании Энгельсского районного суда в пятницу представитель ответчика, адвокат Лариса Петри предъявила заявление о признании иска.

"Имеется принятое решение (властей) об утверждении положения о порядке и условиях содержания (животных) на территории общего пользования в границах Энгельсского муниципального образования, которым запрещен выгул диких животных в местах общего пользования, в связи с чем заявленный иск подлежит удовлетворению", — сказала Петри.

Она отметила, что ответчик не выгуливает львицу на улице и не намерен этого делать впредь. "Мы не выгуливаем данное дикое животное в местах общего пользования и не намерены нарушать порядок", — добавила адвокат.

Ранее суд приступил к рассмотрению иска прокуратуры к Ерояну, которая потребовала отобрать львицу у ее владельца. Ответчик иск прокуратуры в суде не признал. Представитель Ерояна заявила, что в настоящее время львица содержится не в доме по улице Тургенева, а в доме Ерояна на улице Интернациональной, где для нее обустроен вольер. По этому иску следующее заседание намечено на 22 мая.