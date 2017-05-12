В Екатеринбурге птица попала в двигатель самолета "Уральских авиалиний"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Самолет "Уральских авиалиний", совершавший рейс из Екатеринбурга в Турцию, вернулся в аэропорт "Кольцово" из-за попавшей в двигатель птицы, сообщает в пятницу пресс-служба компании.

"Во время выполнения рейса U6-3725 Екатеринбург-Анталья в двигатель самолета попала птица. Для обеспечения дополнительной безопасности самолет вернулся в аэропорт вылета", — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что пассажиры лайнера согласно Федеральным авиационным правилам обеспечены всеми положенными услугами, часть из них заселена в гостиницу. "Рейс будет выполнен на резервном воздушном судне. Планируемое время вылета 13.20 местного времени (11.20 мск)", — уточняется в сообщении.