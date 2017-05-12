Более четырех тысяч жителей Ивановской области остались без света

ВОРОНЕЖ, 12 мая — РИА Новости. Сильный снегопад оставил без электричества более 4 тысяч жителей Ивановской области, сообщает в пятницу региональное управление МЧС.

"В ночь на 12 мая в результате неблагоприятных погодных условий, сопровождавшихся обильным снегопадом, было нарушено электроснабжение потребителей в ряде районов Ивановской области", — сообщает "Ивэнерго".

По его данным, наибольшее количество отключенных потребителей зафиксировано в Пестяковском, Верхнеландеховском, Лухском, Пучежском, Южском и Палехском районах.

"В 08.30 12 мая поступило сообщение, что в результате выпадения осадков в виде мокрого снега повреждена линия электропередач, в результате чего нарушено электроснабжение в Пучежском, Верхнеландеховском и Пестяковском районах с населением до 4 тысяч 194 человек, из них 1035 детей, 1835 одноквартирных домов, 13 СЗО (социально значимых объектов)", — информирует областное управление МЧС.

С начала недели в Центральной России сохраняется нетипично холодная погода для мая.