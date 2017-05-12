В Кузбассе при пожаре погибли двое детей, оставленные без присмотра

КЕМЕРОВО, 12 мая — РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Кемеровской области расследует уголовное дело по факту гибели двух детей — 6-летний мальчик и его 5-летняя сестра, по предварительным данным, задохнулись угарным газом, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

По данным следствия, накануне днем 33-летняя жительница города Ленинск-Кузнецкий ушла из дома и закрыла сына и дочь, зная, что в течение часа они будут одни, пока не придет ее сожитель.

"Мужчина, подойдя к жилищу, открыл двери, но из-за сильного дыма не смог войти внутрь. Ползком он добрался до дивана, нащупал там тлеющий матрац. Мужчина из-за задымления сразу не нашел детей, он вытащил матрац на улицу и позвал на помощь соседей. В дальней комнате дома сосед обнаружил детей уже в бессознательном состоянии, вынес их на улицу, а затем незамедлительно вызвал сотрудников МЧС, скорую помощь", — говорится в сообщении.

Прибывшие врачи констатировали смерть детей. Предварительная причина — отравление угарным газом. Также предварительно установлено, что дети, находясь дома одни, нашли зажигалку и играли с ней, однако причину возгорания устанавливают специалисты МЧС.

В отношении матери погибших возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам". В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

"Обращаем внимание жителей, чтобы они не оставляли детей без присмотра даже на несколько минут. Как показывает следственная практика, этого времени достаточно, чтобы жизнь детей оказалась под угрозой", — отметили в СУСК.