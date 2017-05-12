В Кузбассе при пожаре погибла семейная пара инвалидов-колясочников

КЕМЕРОВО, 12 мая — РИА Новости. Двое пожилых жителей города Полысаево в Кемеровской области, которые передвигались на колясках, погибли при пожаре в частном доме, по предварительным данным, возникшего из-за неосторожности при курении, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По данным ведомства, тела 83-летней женщины и ее 84-летнего супруга обнаружили в четверг после тушения пожара в их доме. Проводится доследственная проверка.

"Предварительно установлено, что потерпевшие являлись инвалидами, передвигались в колясках. В дневное время женщина позвонила на мобильный телефон сына и сообщила, что в доме пожар. Поскольку мужчина проживал по соседству, он добежал до дома родителей. Однако войти в дом он не смог, вызвал сотрудников МЧС", — говорится в сообщении.

Как уточнили в СУСК, ликвидировав возгорание, спасатели обнаружили в доме тела потерпевших. По данным следствия, у мужчины имелись сильные признаки обгорания. Женщина, предположительно, отравилась продуктами горения.

"По предварительной информации, 84-летний потерпевший курил в постели. Причину пожара установят специалисты", — добавили в следственном управлении.