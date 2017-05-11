В Москве против водителя BMW, напавшего на женщину с детьми, возбудили дело

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против водителя BMW, который напал на женщину с детьми, переходившую дорогу по пешеходному переходу в центре Москвы, сообщила в четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее МВД России сообщало, что мужчина задержан. Петренко, в свою очередь, отметила, что глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка ведомства в рамках уголовного дела незамедлительно допросить подозреваемого.

"После появления информации о данном происшествии в СМИ следственные органы… незамедлительно подключились к выяснению всех обстоятельств произошедшего и по результатам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело… В настоящее время мужчина 1973 года рождения доставлен в следственный отдел", — сказала она.

По версии следствия, водитель BMW двигался по Первому Вражскому переулку со стороны улицы Плющихи, на пешеходном переходе не уступил дорогу женщине и ее двум детям, направлявшимся в школу. Тем самым он нарушил правила дорожного движения, отмечает Петренко. Согласно ее информации, от испуга женщина хлопнула ладонью по кузову машины и пошла с детьми дальше.

"Мужчина остановил автомобиль, догнал ее и нанес не менее двух ударов в область предплечья. Эта история стала известной благодаря средствам массовой информации, которые опубликовали записи с камер наблюдения", — уточнила она.