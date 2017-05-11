В Северной Осетии полицейские задержали банду вымогателей

ПЯТИГОРСК, 11 мая — РИА Новости, Маргарита Савельева. Полицейские задержали в Северной Осетии банду, которая в течение нескольких месяцев вымогала деньги у предпринимателя, сообщает главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"В городе Владикавказе задержаны трое участников организованной группы, причастные к серии вымогательств денежных средств у местного предпринимателя. Лидером группы являлся 37-летний местный житель, который был ранее судим за разбойное нападение, и, освободившись из мест лишения свободы, создал преступную группу, специализирующуюся на вымогательствах", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, участники группы несколько раз вымогали деньги у предпринимателя, первая сумма в 25 тысяч рублей была передана злоумышленникам в январе этого года. "На этом преступники не остановились и на протяжении нескольких месяцев продолжали вымогать у потерпевшего крупные денежные суммы", — отмечает МВД.

За этот период участники группы завладели денежными средства и материальными ценностями потерпевшего на сумму более 120 тысяч рублей, добавили в ведомстве. "Участники группы были задержаны полицейскими в момент получения очередной суммы. В ходе личного досмотра у задержанных обнаружены и изъяты денежные средства, полученные преступным путем, а также синтетический наркотик", — отмечено в сообщении.

Задержанные арестованы, возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ о вымогательстве и незаконном обороте наркотиков, уточняет ведомство.