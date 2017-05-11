Самолет, вылетевший в Анталью, вернулся в Краснодар из-за болезни ребенка

КРАСНОДАР, 11 мая — РИА Новости. Самолет, вылетевший из Краснодара в Анталью, вернулся в российский аэропорт через полчаса после вылета из-за плохого самочувствия 10-летнего ребенка, находившегося на борту, сообщили в пресс-службе "Базэл Аэро", компании, управляющей аэропортами Краснодарского края.

"Сегодня, 11 мая, в Международный аэропорт Краснодар через 30 минут после вылета вернулся самолет авиакомпании "Нордавиа", направлявшийся в Анталью. Причиной возврата стало плохое самочувствие 10-летнего ребенка", — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в самолете находилось 136 пассажиров. В компании добавили, что посадка прошла в штатном режиме. В аэропорту ребенка передали врачам скорой помощи, его состояние уже нормализовалось.

Новый вылет рейса в Анталью был назначен на 18.00.