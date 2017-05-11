В Абатском районе Тюменской области ввели режим ЧС из-за паводка

Частные дома в городе Ишим Тюменской области, подтопленные в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль

Частные дома в городе Ишим Тюменской области, подтопленные в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая – РИА Новости. В Абатском районе Тюменской области из-за паводка ввели режим ЧС, сообщает в четверг правительство региона.

Как ранее сообщало тюменское ГУ МЧС, по данным на 7 мая, в Ишиме и Ишимском районе оказались подтоплены в результате паводка более четырех тысяч домов, в основном – дачных. Эвакуированы 420 человек, в том числе – свыше 100 детей.

"С 14 часов 11 мая в Абатском районе Тюменской области вводится режим чрезвычайной ситуации в связи с резким подъемом воды в реке Ишим на территории муниципалитета", — уточняет правительство.

По информации тюменских властей, на утро 11 мая уровень воды в реке Ишим в селе Абатском составил 916 сантиметров при критическом историческом максимуме в 1069 сантиметров.

Вместе с тем, по сведениям областного ГУ МЧС, на 17.00 11 мая в Ишиме остаются подтопленными 5934 дачных участка и 41 дом, а в Ишимском районе – 674 дачных и 71 жилой дом. Количество эвакуированных увеличилось до 491.