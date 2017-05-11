СК предъявил обвинение еще трем фигурантам дела о теракте в Петербурге

Подозреваемый в соучастии теракта в петербургском метро Содик Ортиков в Басманном районном суде Москвы. Архивное фото

Подозреваемый в соучастии теракта в петербургском метро Содик Ортиков в Басманном районном суде Москвы. Архивное фото

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Следователи предъявили обвинение еще троим фигурантам дела о теракте в метро Санкт-Петербурга, сообщила в четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следователями СКР предъявлено обвинение еще троим фигурантам уголовного дела: Сейфулле Хакимову, Аъзамжону Махмудову, Дилмуроду Муидинову. Всем им также инкриминируются преступления… "террористический акт", "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". В ближайшее время запланировано предъявление обвинения остальным подозреваемым", — сказала она.

Ранее Петренко сообщила, что в числе фигурантов дела 10 человек, троим из них — Бахраму Эргашеву, Ибрагимжону Эрматову и Махамадюсуфу Мирзаалимову — обвинение было предъявлено утром.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

По последним данным, в результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник.