Житель Перми получил 10 лет за убийство продавщицы

УФА, 11 мая — РИА Новости. Пермский суд приговорил местного жителя к сроку более 10 лет тюрьмы за убийство продавщицы, которая не продала ему водку, ссылаясь на закон о запрете продажи алкоголя в России после 23.00, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Пермскому краю.

Инцидент случился в новогодние праздники в городе Пермь. Мужчина 29 лет вошел в продовольственный магазин и потребовал продать ему алкогольные напитки. Поскольку установленное время продажи алкоголя уже закончилось, женщина-продавец отказалась выполнить его требования. Тогда мужчина начал избивать женщину, схватил бутылку шампанского и ударил ее по голове, от полученных травм она скончалась на месте. Нападавший пытался похитить спиртные напитки и сигареты и убежать, но был задержан другими покупателями, которые вызвали полицию.

"В четверг в Мотовилихинский районный суд города Перми назначил мужчине наказание в виде 10 лет и одного месяца лишения свободы. Срок он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима", — рассказал собеседник агентства.