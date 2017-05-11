Житель Череповца получил пожизненный срок за убийство и изнасилование

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Суд признал виновным в жестоком двойном убийстве, изнасиловании и разбое жителя Череповца Сергея Жаркова, приговорив его к пожизненному лишению свободы с отбыванием в колонии особого режима, сообщило в понедельник СУСК РФ по Вологодской области.

Установлено, что 14 сентября 2016 года Жарков в поисках денег напал на свою знакомую в ее же квартире и изнасиловал. Потерпевшей удалось вырваться и убежать, а мужчина скрылся, похитив мобильный телефон.

После этого он явился в квартиру другой знакомой женщины, куда Жаркова впустил ее малолетний ребенок, и похитил фотоаппарат, ювелирные украшения и другое имущество на общую сумму 17 тысяч рублей.

Затем он ограбил одну из квартир на улице Монтклер, в которой проживала женщина с 11-летним сыном. Жарков обманом проник в помещение и, угрожая ножом, потребовал денег. Он заставил женщину связать ребенку руки, избил их обоих и нанес множественные ножевые ранения. Женщина и ребенок скончались на месте происшествия.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 31-летнего череповчанина Сергея Жаркова… Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режим", — говорится в сообщении.

Жарков признан виновным в совершении следующих преступлений: "разбой с незаконным проникновением в жилище", "насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством", "изнасилование", "кража", "разбой", "убийство двух лиц, в том числе малолетнего".

Ранее сообщалось, по итогам психолого-психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым.