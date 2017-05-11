У пассажира рейса Стамбул-Казань изъяли экстремистскую литературу

КАЗАНЬ, 11 мая — РИА Новости, Ирина Дурницына. Сотрудники Татарстанской таможни в международном аэропорту "Казань" обнаружили в багаже пассажира, прибывшего из Стамбула, экстремистские книги, сообщает таможня.

"В ходе таможенного контроля в багаже пассажира авиарейса Стамбул-Казань, обнаружено 20 книг на русском языке на религиозную тематику. Четыре издания по наименованию и отдельным индивидуализирующим признакам полностью совпали с книгами, включенными в федеральный список экстремистских материалов министерства юстиции России", — говорится в сообщении.

Остальные 16 книг, по информации таможни, также направлены на экспертизу. По словам начальника таможенного поста "Аэропорт "Казань" Мирзанура Гараева, имеются косвенные признаки их принадлежности к экстремистским материалам.

В отношении гражданина, у которого были изъяты книги, возбуждены административные дела по статьям "недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию" и "несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию".