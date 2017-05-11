В Amnesty International прокомментировали дело блогера Соколовского

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Amnesty International считает уголовное преследование блогера Руслана Соколовского, которого Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в четверг приговорил к 3,5 годам условного заключения, чрезмерной мерой пресечения, заявил агентству глава российского представительства организации Сергей Никитин, отметив, что блогер вряд ли представлял пропорциональную наказанию опасность для общества.
"Не берусь решать за суд, но то, что срок 3,5 года — пускай даже условных, но это уголовное преследование – абсолютно неадекватное наказание", — сказал Никитин РИА Новости в четверг.
При этом глава российского представительства AI подчеркнул, что считает подобную меру пресечения чрезмерной и непропорциональной. "Конечно, да. Да – чрезмерная, да – непропорциональная", — сказал Никитин, обратив внимание, что в организации считают, что Соколовский "пострадал исключительно за мирное выражение своего мнения".
"Понятно, что для кого-то комментарии, который оставлял Соколовский во время своих видеозаписей – они могут выглядеть пренебрежительными, высокомерными, наглыми, но, вот этого всего недостаточно, чтобы человека подвергать уголовному преследованию, и мы напомним, что на время расследования Соколовский был помещен под арест, то есть на лицо непропорциональное применение силы закона со стороны властей в отношении человека, который вряд ли представлял какую-то опасность для общества", — заключил Никитин.
По словам судьи, Соколовский на допросах вину в инкриминируемых преступлениях не признал, заявив, что не хотел оскорбить чувства верующих, а ручка с видеокамерой ему не принадлежит.
В августе прошлого года Соколовский разместил на своем канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства.
Впоследствии следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих и добились ареста блогера. Позднее суд перевел его из СИЗО под домашний арест.