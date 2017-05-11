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В Amnesty International прокомментировали дело блогера Соколовского

Сюжет:
Приговор блогеру Соколовскому (24)
15:3211.05.2017
(обновлено: 15:34 11.05.2017)
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© РИА Новости . Павел ЛисицынПерейти в фотобанкЗаседание суда по делу блогера Руслана Соколовского в ЕкатеринбургеЗаседание суда по делу блогера Руслана Соколовского в Екатеринбурге
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Amnesty International считает уголовное преследование блогера Руслана Соколовского, которого Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в четверг приговорил к 3,5 годам условного заключения, чрезмерной мерой пресечения, заявил агентству глава российского представительства организации Сергей Никитин, отметив, что блогер вряд ли представлял пропорциональную наказанию опасность для общества.

Заседание суда по делу блогера Руслана Соколовского в Екатеринбурге. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Оскорбление чувств верующих: Соколовского приговорили к условному сроку
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в четверг признал блогера Руслана Соколовского виновным в возбуждении ненависти не только к христианству и исламу, но и к феминизму, и назначил "ловцу покемонов" 3,5 года условного заключения.

"Не берусь решать за суд, но то, что срок 3,5 года — пускай даже условных, но это уголовное преследование – абсолютно неадекватное наказание", — сказал Никитин РИА Новости в четверг.

При этом глава российского представительства AI подчеркнул, что считает подобную меру пресечения чрезмерной и непропорциональной. "Конечно, да. Да – чрезмерная, да – непропорциональная", — сказал Никитин, обратив внимание, что в организации считают, что Соколовский "пострадал исключительно за мирное выражение своего мнения".

Стоп-кадр из видео на канале Руслана Соколовского в YouTube
Стоп-кадр из видео на канале Руслана Соколовского в YouTube

"Понятно, что для кого-то комментарии, который оставлял Соколовский во время своих видеозаписей – они могут выглядеть пренебрежительными, высокомерными, наглыми, но, вот этого всего недостаточно, чтобы человека подвергать уголовному преследованию, и мы напомним, что на время расследования Соколовский был помещен под арест, то есть на лицо непропорциональное применение силы закона со стороны властей в отношении человека, который вряд ли представлял какую-то опасность для общества", — заключил Никитин.

Заседание суда по делу блогера Руслана Соколовского в Екатеринбурге
© РИА Новости . Павел Лисицын
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РПЦ: приговор Соколовскому показывает, что "в этом мире есть милосердие"
Согласно решению суда, блогер в своих видеороликах оскорбил религиозные чувства как христиан, так и мусульман, а также возбудил ненависть к Русской православной церкви в целом и лично к патриарху Кириллу. Кроме того, блогер признан виновным в незаконном приобретении специального технического средства — ручки с видеокамерой, которую в ходе обыска нашли дома у Соколовского.

По словам судьи, Соколовский на допросах вину в инкриминируемых преступлениях не признал, заявив, что не хотел оскорбить чувства верующих, а ручка с видеокамерой ему не принадлежит.

В августе прошлого года Соколовский разместил на своем канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства.

Впоследствии следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих и добились ареста блогера. Позднее суд перевел его из СИЗО под домашний арест.

© РИА Новости . Павел ЛисицынПерейти в фотобанкОглашение приговора блогеру Руслану Соколовскому в Екатеринбурге. 11 мая 2017
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Оглашение приговора блогеру Руслану Соколовскому в Екатеринбурге. 11 мая 2017
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