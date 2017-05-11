В Amnesty International прокомментировали дело блогера Соколовского

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Amnesty International считает уголовное преследование блогера Руслана Соколовского, которого Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в четверг приговорил к 3,5 годам условного заключения, чрезмерной мерой пресечения, заявил агентству глава российского представительства организации Сергей Никитин, отметив, что блогер вряд ли представлял пропорциональную наказанию опасность для общества.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в четверг признал блогера Руслана Соколовского виновным в возбуждении ненависти не только к христианству и исламу, но и к феминизму, и назначил "ловцу покемонов" 3,5 года условного заключения.

"Не берусь решать за суд, но то, что срок 3,5 года — пускай даже условных, но это уголовное преследование – абсолютно неадекватное наказание", — сказал Никитин РИА Новости в четверг.

При этом глава российского представительства AI подчеркнул, что считает подобную меру пресечения чрезмерной и непропорциональной. "Конечно, да. Да – чрезмерная, да – непропорциональная", — сказал Никитин, обратив внимание, что в организации считают, что Соколовский "пострадал исключительно за мирное выражение своего мнения".

Стоп-кадр из видео на канале Руслана Соколовского в YouTube Стоп-кадр из видео на канале Руслана Соколовского в YouTube

"Понятно, что для кого-то комментарии, который оставлял Соколовский во время своих видеозаписей – они могут выглядеть пренебрежительными, высокомерными, наглыми, но, вот этого всего недостаточно, чтобы человека подвергать уголовному преследованию, и мы напомним, что на время расследования Соколовский был помещен под арест, то есть на лицо непропорциональное применение силы закона со стороны властей в отношении человека, который вряд ли представлял какую-то опасность для общества", — заключил Никитин.

Согласно решению суда, блогер в своих видеороликах оскорбил религиозные чувства как христиан, так и мусульман, а также возбудил ненависть к Русской православной церкви в целом и лично к патриарху Кириллу. Кроме того, блогер признан виновным в незаконном приобретении специального технического средства — ручки с видеокамерой, которую в ходе обыска нашли дома у Соколовского.

По словам судьи, Соколовский на допросах вину в инкриминируемых преступлениях не признал, заявив, что не хотел оскорбить чувства верующих, а ручка с видеокамерой ему не принадлежит.

В августе прошлого года Соколовский разместил на своем канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства.

Впоследствии следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих и добились ареста блогера. Позднее суд перевел его из СИЗО под домашний арест.