В центре Москвы задержали пятерых ЛГБТ-активистов, сообщил источник

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Пятеро ЛГБТ-активистов, среди которых был один гражданин Италии, были задержаны возле здания Генпрокуратуры в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Возле здания Генпрокуратуры были задержаны пятеро ЛГБТ-активистов. Среди них был гражданин Италии Юрий Гуайана", — сказал собеседник агентства.
По его словам, полицейские доставили задержанных в ОМВД по Тверскому району, где будет выясняться, имело ли место правонарушение.
РИА Новости не располагает официальным подтверждением этой информации.
В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что нет оснований не доверять информации об отсутствии каких-либо гонений на геев, представленной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в ходе общения с президентом РФ Владимиром Путиным.