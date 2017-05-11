В центре Москвы задержали пятерых ЛГБТ-активистов, сообщил источник

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Пятеро ЛГБТ-активистов, среди которых был один гражданин Италии, были задержаны возле здания Генпрокуратуры в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее МИД Италии заявил о задержании в Москве итальянского ЛГБТ-активиста Юрия Гуайаны, выступавшего в защиту прав сексуальных меньшинств в Чечне. Как сообщает правозащитная организация Certi Diretti ("Неоспоримые права"), Гуайана оказался единственным иностранцем из нескольких задержанных, он чувствует себя хорошо и может быть отпущен после уплаты штрафа. Сам Гуайана из автозака связался с итальянским Radio Radicale и рассказал, что был задержан при попытке отнести несколько ящиков с подписями в защиту секс-меньшинств Чечни в Генеральную прокуратуру РФ.

"Возле здания Генпрокуратуры были задержаны пятеро ЛГБТ-активистов. Среди них был гражданин Италии Юрий Гуайана", — сказал собеседник агентства.

По его словам, полицейские доставили задержанных в ОМВД по Тверскому району, где будет выясняться, имело ли место правонарушение.

"Если будет зафиксировано правонарушение, то на них составят административные протоколы и, скорее всего, отпустят", — отметил собеседник агентства.

РИА Новости не располагает официальным подтверждением этой информации.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что нет оснований не доверять информации об отсутствии каких-либо гонений на геев, представленной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в ходе общения с президентом РФ Владимиром Путиным.