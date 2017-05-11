Дело о похищении ребенка под Ростовом передано в Волгоград

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Уголовное дело о похищении трехлетнего мальчика в Ростовской области передано для расследования в следственное управление СК по Волгоградской области после появления информации о смерти приемного сына похитителей, сообщила в четверг официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил передать в производство следственного управления СКР по Волгоградской области уголовное дело по факту похищения 7 мая 2017 года ребенка в городе Морозовске Ростовской области для соединения с делом об убийстве приемного ребенка", — сказала она.

По словам Петренко, следователи допросили более 50 человек. Участковый педиатр рассказала, что с января она неоднократно приглашала женщину с детьми в поликлинику для прохождения медицинского осмотра и прививок, однако последняя отказывалась, а потом перестала брать трубку. Об этом врач регулярно информировала органы опеки, однако реакции не последовало.

Представитель СК пояснила, что сотрудница органа опеки, курировавшая эту семью, сейчас имеет статус подозреваемой по уголовному делу о преступной халатности. Следователи установили, что за последние два года в семье она была только один раз — в марте 2016 года.

По данным следствия, 7 мая мужчина и женщина похитили трехлетнего мальчика в Морозовске Ростовской области. Ребенок был найден в Волгоградской области, предполагаемые похитители были задержаны и доставлены в Ростовскую область. Ими оказались 48-летние супруги, проживающие в Волгоградской области.

Позже стало известно, что супруги также подозреваются в убийстве одного из приемных детей. Следователи выяснили, что у подозреваемых на воспитании находится пять несовершеннолетних детей, из которых четверо — приемные, при этом, в сентябре 2016 года один из приемных детей внезапно исчез, позже было найдено его тело. Согласно показаниям приемной матери, мальчик скончался от ожога, опрокинув на себя кастрюлю с кипятком. За медицинской помощью для ребенка женщина не обратилась, а когда он умер, она закопала его во дворе дома.

Также расследуется уголовное дело о халатности должностных лиц органов опеки и попечительства, передавших четверых детей на воспитание в приемную семью.