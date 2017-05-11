Тюменский губернатор рассказал о причине паводка в Ишиме

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Источником паводка в городе Ишиме Тюменской области стал большой объем воды, сброшенный с водохранилища в Казахстане, причем фактический сброс значительно превышал заявленный, заявил губернатор региона Владимир Якушев.

Он сообщил, что подготовку к паводку в Тюменской области начали еще с марта, так как фиксировался "достаточно большой покров снега". Якушев отметил, что в предыдущем году источником паводка стали две небольшие реки, которые проходят через Ишим.

"В этом году источник воды совершенно иной – это вода, которая пришла с территории Республики Казахстан, где произошел сброс с Сергеевского водохранилища достаточно большого объема воды", — сказал Якушев в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что их извещали о планируемом сбросе, но информация оказалась недостоверной. "Цифры давали одни, по факту получилось, что превышение этих цифр было кратным. Поэтому естественно, что главная артерия, которая проходит по городу Ишиму – это река Ишим, — в течение трех дней получила огромный объем воды, и вода появилась в городе, затопила садоводческие товарищества. А сегодня в связи с подмывом дамбы прорвалась еще в город", — сказал Якушев.

По его информации, все необходимые мероприятия проводятся, население оповещено. Людям созданы условия для вывоза необходимого имущества на подготовленные заранее склады.

Ранее сообщалось, что из одного микрорайона города Ишим на юге области началась эвакуация жителей из-за паводка. До этого тюменское ГУ МЧС отмечало, что в Ишиме и Ишимском районе в результате паводка оказались подтоплены более 4 тысяч домов, в основном дачных, эвакуированы 420 человек, в том числе свыше 100 детей.