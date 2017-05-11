В Ярославле родственница пациента напала с костылем на медиков скорой

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Бригада скорой помощи пострадала при вызове к пьяному мужчине: родственница пациента избила медиков деревянным костылем, сообщило СУ СК РФ по региону.
"Когда они (медики) попытались оказать ему медицинскую помощь, на них напала сестра данного мужчины и приисканным на месте происшествия деревянным костылем нанесла множественные удары врачу и фельдшеру, в результате чего врач с травмами головы была госпитализирована, фельдшер также получил телесные повреждения", — говорится в сообщении.
В последнее время в разных регионах России произошел целый ряд резонансных инцидентов с нападениями на сотрудников скорой помощи. В январе глава СК РФ Александр Бастрыкин из-за участившихся нападений на врачей поручил проанализировать ситуацию в этой сфере и защитить права медиков. Тогда в ведомстве заявили, что подобные случаи должны "получать жесткую и принципиальную юридическую оценку, а любое вмешательство в работу медиков давно пора расценивать не менее серьезно, нежели воспрепятствование деятельности сотрудников правоохранительных органов".