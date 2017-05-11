В Ярославле родственница пациента напала с костылем на медиков скорой

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Бригада скорой помощи пострадала при вызове к пьяному мужчине: родственница пациента избила медиков деревянным костылем, сообщило СУ СК РФ по региону.

По информации следственного управления, инцидент произошел 5 мая в Дзержинском районе Ярославля, во дворе одного из домов. Прибывшие по вызову медицинские работники обнаружили лежащего во дворе мужчину. По информации регионального управления Фонда социального страхования, который также проводит расследование произошедшего, мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

"Когда они (медики) попытались оказать ему медицинскую помощь, на них напала сестра данного мужчины и приисканным на месте происшествия деревянным костылем нанесла множественные удары врачу и фельдшеру, в результате чего врач с травмами головы была госпитализирована, фельдшер также получил телесные повреждения", — говорится в сообщении.

По факту инцидента следователи проводят проверку.

В последнее время в разных регионах России произошел целый ряд резонансных инцидентов с нападениями на сотрудников скорой помощи. В январе глава СК РФ Александр Бастрыкин из-за участившихся нападений на врачей поручил проанализировать ситуацию в этой сфере и защитить права медиков. Тогда в ведомстве заявили, что подобные случаи должны "получать жесткую и принципиальную юридическую оценку, а любое вмешательство в работу медиков давно пора расценивать не менее серьезно, нежели воспрепятствование деятельности сотрудников правоохранительных органов".