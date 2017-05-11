Соколовского нельзя привлекать к ответственности, считает феминистка

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Блогера Руслана Соколовского, которого приговорили к 3,5 годам условно за возбуждение вражды и ненависти к христианству, исламу и феминизму, нельзя привлекать к уголовной ответственности, так как он высказывал свое личное мнение, заявила РИА Новости в четверг журналистка и феминистка Белла Рапопорт.

В августе прошлого года блогер разместил на YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце Соколовский высмеял основы христианства. В четверг суд назначил Соколовскому 3,5 года условного заключения, признав его виновным в возбуждении в серии своих видеороликов вражды, оскорблении чувств верующих и ненависти к христианству, исламу и феминизму.

"В любом случае не считаю, что нужно возбуждать уголовные дела", — сказала Рапопорт.

По ее словам, уголовное дело на Соколовского можно было бы завести, если бы он призывал убивать феминисток или верующих, но так как он, критикуя феминизм, лишь высказывал свое мнение, этого делать нельзя.