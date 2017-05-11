Вопросы по делу Меламеда не входят в компетенцию Кремля, заявил Песков

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ситуация вокруг дела экс-главы Роснано Леонида Меламеда, обвинявшегося в растрате, не входит в компетенцию Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщил в четверг РИА Новости адвокат Меламеда Руслан Кожура, экс-глава Роснано был освобожден из-под домашнего ареста, Генпрокуратура РФ не утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Позже в этот день стало известно, что Генпрокуратура РФ вернула в ГСУ СК России дело Меламеда, обвинявшегося в растрате, и финансового директора корпорации Святослава Понурова для проведения дополнительного следствия из-за обнаруженных нарушений уголовно-процессуального законодательства.

"Это оставляю без комментариев, это не наш вопрос", — сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с делом Меламеда.