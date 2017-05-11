Более 14 тысяч патрульных групп защищают Сибирь от пожаров

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Свыше 14 тысяч межведомственных профилактических групп осуществляют противопожарную защиту населенных пунктов на территории Сибири, их усилиями уже ликвидировано более 6,5 тысяч возгораний, сообщил РИА Новости в четверг представитель Сибирского регионального центра МЧС России.

Ранее сообщалось, что патрульная группа, осуществлявшая профилактический рейд в Яйском районе Кемеровской области, спасла от пожара целую деревню, в которой проживает полсотни человек. По данным спасателей, за праздничные дни профилактические межведомственные группы выявили на территории Сибири сотни случаев нарушения требований пожарного законодательства. Протоколы об административной ответственности составлены за нарушения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима и чрезвычайной ситуации, объявленных на всей территории федерального округа.

"Для оперативного обнаружения и ликвидации природных пожаров на территории округа организована работа более 14 тысяч межведомственных профилактических групп, силами которых ликвидировано более 6,5 тысяч возгораний сухой растительности", — сказал собеседник агентства.

По его словам, к предупредительной работе также привлечены старосты населенных пунктов, которые активно взаимодействуют с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований.

По данным МЧС, для ликвидации пожаров и обеспечения безопасности населения на территории Сибири сформирована группировка в количестве более 128 тысяч человек и 29 тысяч единиц техники. Усилена разъяснительная работа с населением и надзорная деятельность с нарушителями пожарного законодательства. Только в апреле представители надзорных служб составили более 3,5 тысяч протоколов об административных нарушения. Оштрафовано более 1,5 тысяч человек, в том числе 109 должностных и 153 юридических лица.

В соответствии с прогнозом Центра "Антистихия", лесные и торфяные пожары в России в летний период 2017 года могут привести к ухудшению экологии и задымленности населенных пунктов на территории Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Наибольший риск перехода сельскохозяйственных палов и природных пожаров на населенные пункты и объекты экономики в этом году сохраняется в Забайкальском, Красноярском краях, Бурятии, Хакасии, Иркутской, Омской, Новосибирской, Амурской, Свердловской, Челябинской, Нижегородской, Оренбургской, Владимирской, Воронежской, Московской, Тверской, а также в Волгоградской областях.