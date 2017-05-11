Более 14 тысяч патрульных групп защищают Сибирь от пожаров

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Свыше 14 тысяч межведомственных профилактических групп осуществляют противопожарную защиту населенных пунктов на территории Сибири, их усилиями уже ликвидировано более 6,5 тысяч возгораний, сообщил РИА Новости в четверг представитель Сибирского регионального центра МЧС России.
"Для оперативного обнаружения и ликвидации природных пожаров на территории округа организована работа более 14 тысяч межведомственных профилактических групп, силами которых ликвидировано более 6,5 тысяч возгораний сухой растительности", — сказал собеседник агентства.
По его словам, к предупредительной работе также привлечены старосты населенных пунктов, которые активно взаимодействуют с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований.
В соответствии с прогнозом Центра "Антистихия", лесные и торфяные пожары в России в летний период 2017 года могут привести к ухудшению экологии и задымленности населенных пунктов на территории Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Наибольший риск перехода сельскохозяйственных палов и природных пожаров на населенные пункты и объекты экономики в этом году сохраняется в Забайкальском, Красноярском краях, Бурятии, Хакасии, Иркутской, Омской, Новосибирской, Амурской, Свердловской, Челябинской, Нижегородской, Оренбургской, Владимирской, Воронежской, Московской, Тверской, а также в Волгоградской областях.