В Кировской области возбудили дело после падения бетонной плиты на девочку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как девочка получила травмы в результате падения на нее бетонной плиты в Кировской области, сообщило в четверг СУСК по региону.

По информации следственного управления, вечером 30 апреля на 9-летнюю девочку, которая гуляла около здания администрации Маромицкого сельского поселения Опаринского района, упала бетонная плита. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы тела и был госпитализирован, в настоящее время состояние здоровья девочки стабилизировалось, уточняет СУСК.

"Следственными органами СК РФ по Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Маромицкого сельского поселения Опаринского района по признакам преступления, предусмотренного частью1 статьи 293 УК РФ (халатность)", — говорится в сообщении.

По версии следствия, это происшествие "могло произойти в результате ненадлежащего размещения (складирования) бетонных плит около здания администрации". "Наступление подобных последствий стало возможным по причине халатного отношения к своим должностным обязанностям лицами администрации Маромицкого сельского поселения, которые не обеспечили надлежащий контроль за безопасным размещением и хранением бетонных плит на прилегающей к зданию администрации территории", — отмечает СУСК.