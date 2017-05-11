В Югре утонула пятилетняя девочка

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 мая — РИА Новости. В городе Покачи (ХМАО) 9 мая погибла пятилетняя девочка, пока ее родители отдыхали на даче, сообщили РИА Новости в окружном управлении МВД.
В региональном следственном управлении СК РФ уточнили, что тело ребенка было обнаружено сотрудниками полиции и волонтерами недалеко от дачи в яме, заполненной водой.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
"При визуальном осмотре тела девочки признаков насильственной смерти не обнаружено. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", — прокомментировали в пресс-службе следственного управления.