Омбудсмен считает приговор Соколовскому "взвешенным решением"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова считает приговор по делу "ловца покемонов" блогера Руслана Соколовского "взвешенным решением".

В четверг Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил Соколовскому 3,5 года условного заключения, признав его виновным в возбуждении вражды и оскорблении чувств верующих.

"Очень надеялась, что суд учтет все "за" и "против". Наверное, это взвешенное решение. Хотела бы пожелать ему никогда не оказаться за решеткой. Он умный парень, может добиться хороших результатов. Из него может выйти толк. Сейчас все зависит только от него. Важно, чтобы он не нарушал режим, работал. Моя точка зрения состояла в том, чтобы его вообще не наказывали. Боюсь, теперь из него постараются сделать мученика. Но этого не нужно. Ему надо крепко встать на ноги", — сказала Мерзлякова РИА Новости в четверг.

В августе прошлого года Соколовский разместил на своем канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства.

Впоследствии следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих и добились ареста блогера. Позднее суд перевел его из СИЗО под домашний арест.