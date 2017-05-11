Пучков и губернатор Тюменской области доложили Путину о ситуации с паводком

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг выслушал доклады главы МЧС Владимира Пучкова и губернатора Тюменской области Владимира Якушева по ситуации с последствиями паводка в Тюменской области, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как ранее сообщало тюменское ГУ МЧС, по данным на 7 мая в Ишиме и Ишимском районе в результате паводка оказались подтоплены более 4 тысяч домов, в основном дачных. Эвакуированы 420 человек, в том числе свыше 100 детей.

"Сегодня президент уже выслушал по телефону доклады министра МЧС Пучкова и Якушева Владимира Владимировича – это тюменский губернатор – по подтоплению, которое там происходит. Вы видели новости, там пострадали дома, пострадали граждане, которые сейчас остались без крова", — сказал Песков журналистам.

"Президент выслушал доклады. Констатировал, что достаточно эффективно уже спасатели наши и региональные власти принимают меры по оказанию помощи населению, которое оказалось в районе подтопления. Но президент также попросил дополнительно сосредоточиться и на создании должных условий временного размещения и ликвидации последствий этого природного бедствия", — также сообщил пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, глава МЧС также доложил президенту и о ситуации с пожарами в Сибири.

"Несмотря на то что существенно удалось сократить площадь лесных пожаров, Пучков также доложил о том, как продолжается тушение в тех регионах, где еще горит", — добавил Песков.

Режим чрезвычайной ситуации был введен во всех регионах Сибири 28 апреля, когда от пожаров в Бурятии, Иркутской области и Красноярском крае сгорели около 100 домов. В четверг глава МЧС России Владимир Пучков отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный во всех регионах Сибирского федерального округа из-за сложной ситуации с природными пожарами.