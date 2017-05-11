Фигурантам дела Шакро Молодого предъявили окончательное обвинение

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Следователи столичной полиции предъявили обвинение в окончательной редакции фигурантам дела о вымогательстве 8 миллионов рублей у руководителя ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве, приводятся слова официального представителя МВД России Ирины Волк на сайте ведомства.

"ГСУГУ МВД России по Москве предъявлено обвинение в окончательной редакции гражданам, причастным к вымогательству денежных средств у владелицы столичного ресторана, расположенного на Рочдельской улице… К уголовной ответственности привлечены 14 лиц. В настоящее время всем предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении инкриминируемого преступления", — сказала она.

В четверг источник в правоохранительной системе и адвокаты фигурантов дела сообщили РИА Новости, что полиция закончила предварительное расследование в отношении Захария Калашова (Шакро Молодой) и пяти его подельников по делу о вымогательстве 8 миллионов рублей у руководителя ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве.

Ранее сообщалось, что участники организованной группы требовали у собственницы заведения передать им денежные средства в размере 8 миллионов рублей, угрожая при этом применением физической расправы в отношении нее и членов ее семьи. По данному факту было возбуждено дело по статье "вымогательство".

Калашов был арестован 13 июля по делу о вымогательстве крупной суммы у владельца ресторана на Рочдельской улице в Москве. В декабре 2015 года при "разборках" у этого заведения противоборствующие стороны устроили перестрелку, в ходе которой были убиты два человека. Помимо Калашова и Андрея Кочуйкова (Итальянец), по делу о вымогательстве проходят экс-сотрудник ГУСБ МВД полковник Евгений Суржиков, устроившийся на работу в ЧОП Кочуйкова, Эдуард Романов, Николай Николаев, Герсон Гамидов и Савелий Гановичев.

Помимо этого, Лефортовский суд Москвы с подачи ФСБ арестовал трех высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России, в числе которых генерал Денис Никандров. ФСБ обвинило их в получении взятки за смягчение обвинения Кочуйкова.