Фигурантам дела Шакро Молодого предъявили окончательное обвинение

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Следователи столичной полиции предъявили обвинение в окончательной редакции фигурантам дела о вымогательстве 8 миллионов рублей у руководителя ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве, приводятся слова официального представителя МВД России Ирины Волк на сайте ведомства.
В четверг источник в правоохранительной системе и адвокаты фигурантов дела сообщили РИА Новости, что полиция закончила предварительное расследование в отношении Захария Калашова (Шакро Молодой) и пяти его подельников по делу о вымогательстве 8 миллионов рублей у руководителя ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве.
Ранее сообщалось, что участники организованной группы требовали у собственницы заведения передать им денежные средства в размере 8 миллионов рублей, угрожая при этом применением физической расправы в отношении нее и членов ее семьи. По данному факту было возбуждено дело по статье "вымогательство".
Помимо этого, Лефортовский суд Москвы с подачи ФСБ арестовал трех высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России, в числе которых генерал Денис Никандров. ФСБ обвинило их в получении взятки за смягчение обвинения Кочуйкова.