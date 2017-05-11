Суд признал незаконным отказ СК амнистировать Юрия Шефлера

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Басманный суд Москвы признал незаконным отказ Следственного комитета амнистировать проживающего в Швейцарии председателя совета директоров SPI Group Юрия Шефлера, которому принадлежат права на популярные марки отечественной водки во многих западных странах, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Аснис.
В 2001 году в отношении Шефлера было возбуждено уголовное дело по статье "незаконное использование товарных знаков". Шестью годами позже он был заочно арестован и объявлен в международный розыск, однако иностранные государства отказали в его экстрадиции.
В 2013 году Госдума приняла постановление об амнистии, согласно которому уголовные дела по ряду экономических преступлений подлежали прекращению, если обвиняемый возместил ущерб. В этот список входила и статья УК РФ, инкриминируемая Шефлеру.
После этого предприниматель, состояние которого Forbes оценивает в 1,9 миллиарда долларов, обратился в Конституционный суд РФ, который постановил, что "если первоначальная оценка была верной, то именно ею необходимо руководствоваться при возмещении ущерба и получении права на амнистию". В решении КС также отмечается, что если оценка была занижена, "фигуранту должно быть предъявлено обвинение в новой редакции".