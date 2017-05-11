В Москве рухнули перекрытия трехэтажки, пострадали два человека

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Два человека пострадали, по предварительным данным, в результате обрушения перекрытий предназначенного под снос трехэтажного здания на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Произошло обрушение перекрытий между первым и вторым этажами дома 61 на проспекте Маршала Жукова. Предварительно, пострадали два охранника", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на место ЧП уже прибыли сотрудники оперативных служб. Обстоятельства обрушения уточняются.