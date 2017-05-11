Мосгорсуд отказался освободить экс-главу Коми Гайзера

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Мосгорсуд отказался освободить бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера, обвиняемого в мошенничестве и создании преступной группы в регионе, сообщил РИА Новости адвокат Вячеслав Леонтьев.

"Суд отклонил апелляционную жалобу на решение о продлении срока ареста до 18 месяцев", — сказал защитник. Он добавил, что Гайзер просил перевести его под домашний арест, чтобы быстрее знакомиться с материалами дела.

Уголовное дело Гайзера составляет более 400 томов.

В сентябре 2015 года по делу о мошенничестве и создании преступной группы был арестован ряд высокопоставленных чиновников Коми, а также некоторые бизнесмены, которых Следственный комитет назвал "финансистами-технологами". Под арестом находятся экс-глава республики Вячеслав Гайзер, экс-заместитель главы Коми Алексей Чернов и ряд других чиновников и бизнесменов.