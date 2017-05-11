Охранника якутского дома-интерната, где на крыльце замерз пациент, ждет суд

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Охранник дома-интерната для престарелых и инвалидов в Якутии, где на крыльце замерз пациент, предстанет перед судом, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Вечером 5 февраля пациент государственного автономного учреждения Якутии "Дом-интернат инвалидов и престарелых" вернулся в учреждение, но входные двери были закрыты. Его тело было обнаружено работницей учреждения утром 6 февраля. Было возбуждено уголовное дело. Скончавшемуся Семену Евстафьеву было 42 года.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника охранного предприятия. Он обвиняется в совершении преступления… "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"… С утвержденным обвинительным заключением материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что обвиняемый, являясь сотрудником ООО ЧОП "Корунд", должен был трижды совершать обход объекта и прилегающей к нему территории, контролировать допуск сотрудников и посетителей. Отмечается, что инструкцией запрещены отвлечения от несения службы на посту, а также сон на рабочем месте.

В нарушение инструкций охранник не совершил обход здания дома-интерната и прилегающей к нему территории, не использовал камеры наблюдения, во время работы разговаривал по мобильному телефону, а также спал на рабочем месте. Вследствие этого пациент, вернувшись в учреждение, не смог попасть внутрь здания и скончался на его крыльце от переохлаждения. Сообщается, что свою вину сотрудник охранного предприятия признал в полном объёме.

Согласно релизу, в ходе расследования выявлены обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. В этой связи в адрес руководства охранного предприятия и министерство труда и социального развития направлены представления об устранении нарушений.