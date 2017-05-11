Охранника якутского дома-интерната, где на крыльце замерз пациент, ждет суд

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Охранник дома-интерната для престарелых и инвалидов в Якутии, где на крыльце замерз пациент, предстанет перед судом, сообщается на сайте Следственного комитета России.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника охранного предприятия. Он обвиняется в совершении преступления… "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"… С утвержденным обвинительным заключением материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
Следствием установлено, что обвиняемый, являясь сотрудником ООО ЧОП "Корунд", должен был трижды совершать обход объекта и прилегающей к нему территории, контролировать допуск сотрудников и посетителей. Отмечается, что инструкцией запрещены отвлечения от несения службы на посту, а также сон на рабочем месте.
Согласно релизу, в ходе расследования выявлены обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. В этой связи в адрес руководства охранного предприятия и министерство труда и социального развития направлены представления об устранении нарушений.