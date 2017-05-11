В Йошкар-Оле возбудили дело о смерти женщины после кесарева сечения

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Следователи в Йошкар-Оле возбудили уголовное дело после появления в СМИ информации о смерти женщины в перинатальном центре после кесарева сечения, сообщил в четверг Следственный комитет России.
"Следственными органами… по публикации, выявленной в СМИ, о смерти женщины в медицинском учреждении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей)", — говорится в сообщении.