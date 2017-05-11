В Йошкар-Оле возбудили дело о смерти женщины после кесарева сечения

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Следователи в Йошкар-Оле возбудили уголовное дело после появления в СМИ информации о смерти женщины в перинатальном центре после кесарева сечения, сообщил в четверг Следственный комитет России.

По предварительным данным, 28-летней женщине провели кесарево сечение в родовом отделении перинатального центра 31 марта. Через несколько часов, как отмечает следствие, ее состояние ухудшилось, и, несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась утром следующего дня.

"Следственными органами… по публикации, выявленной в СМИ, о смерти женщины в медицинском учреждении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей)", — говорится в сообщении.