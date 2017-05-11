В Кемерово в пункте приема металлолома обнаружили артиллерийские снаряды

КЕМЕРОВО, 11 мая — РИА Новости. Бойцы Росгвардии в городе Кемерово обезвредили два артиллерийских снаряда, которые были обнаружены в пункте приема металлолома, сообщил РИА Новости представитель областного управления ведомства.
По его словам, на боеприпасах были сильные следы коррозии, которые не позволили специалистам определить их точное предназначение. Бойцы Росгвардии эвакуировали снаряды в безопасное место. Специалисты-взрывотехники ОМОНа выяснили, что в найденных боеприпасах отсутствовало взрывчатое вещество.