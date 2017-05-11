В Кемерово в пункте приема металлолома обнаружили артиллерийские снаряды

КЕМЕРОВО, 11 мая — РИА Новости. Бойцы Росгвардии в городе Кемерово обезвредили два артиллерийских снаряда, которые были обнаружены в пункте приема металлолома, сообщил РИА Новости представитель областного управления ведомства.

"Два подозрительных предмета обнаружили на территории предприятия работники одного из кемеровских пунктов приема металлолома. О находке они сообщили в полицию. К месту происшествия незамедлительно направилась группа взрывотехников ОМОН управления Росгвардии по Кемеровской области. Бойцы установили, что обнаруженными предметами являются два артиллерийских снаряда калибра 152 и 122 миллиметров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на боеприпасах были сильные следы коррозии, которые не позволили специалистам определить их точное предназначение. Бойцы Росгвардии эвакуировали снаряды в безопасное место. Специалисты-взрывотехники ОМОНа выяснили, что в найденных боеприпасах отсутствовало взрывчатое вещество.