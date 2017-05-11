Похитителей ребенка под Ростовом этапируют в Волгоград по делу об убийстве

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Супругов, подозреваемых в похищении трехлетнего мальчика под Ростовом, в скором времени этапируют в Волгоградскую область, где они проживают, в качестве фигурантов дела о убийстве их приемного сына, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Ростовской области.

"Мы дело передаем в Волгоград. Следственный комитет ранее возбудил еще одно уголовное дело (по статье "убийство" — ред.), по тяжести преступления более серьезная ситуация в Волгограде. Их этапируют в Волгоградскую область и там уже будет расследование дела проводиться", — пояснил собеседник агентства.

Как сообщили агентству в СУСК РФ по Волгоградской области, в настоящее время идет оформление документов для этапирования супругов из Ростовской области.

По данным следствия, 7 мая мужчина и женщина похитили трехлетнего мальчика в Морозовске Ростовской области. Ребенок был найден в Волгоградской области, предполагаемые похитители были задержаны и доставлены в Ростовскую область. Ими оказались 48-летние супруги, проживающие в Волгоградской области. Во время допроса они пояснили, что приехали в Морозовск, чтобы купить продукты на местном рынке. Увидев мальчика, который им понравился, супруги якобы решили его похитить и воспитать: подозреваемые распылили в лицо бабушке ребенка газ из газового баллончика и, схватив мальчика, на своем автомобиле выехали в Волгоградскую область.

Позже стало известно, что супруги также подозреваются в убийстве одного из приемных детей. Следователи выяснили, что у подозреваемых на воспитании находится пять несовершеннолетних детей, из которых четверо — приемные, при этом, в сентябре 2016 года один из приемных детей внезапно исчез. При этом опекуны не стали обращаться в правоохранительные органы ни после случившегося, ни в последующие 8 месяцев, и получали причитающиеся выплаты. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Тело ребенка было найдено, представитель СУСК РФ по Волгоградской области подтвердила РИА Новости, что женщина призналась, что сама захоронила приемного сына, который якобы скончался от заболевания.

В среду, 10 мая Морозовский районный суд арестовал подозреваемых до 7 июля. Также расследуется уголовное дело о халатности должностных лиц органов опеки и попечительства, передавших четверых детей на воспитание в приемную семью.