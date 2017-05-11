На Урале арестовали женщину, жестоко избившую 90-летнюю пенсионерку

ЧЕЛЯБИНСК, 11 мая – РИА Новости. Суд арестовал жительницу города Снежинск Челябинской области, обвиняемую в жестоком избиении 90-летней пенсионерки накануне Дня Победы, уголовное дело передано в региональное следственное управление, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры региона.
"В настоящее время обвиняемая арестована. По требованию прокурора дело о разбойном нападении на труженицу тыла передано для дальнейшего расследования в СУ СКР по Челябинской области", — говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела находится на особом контроле прокурора Челябинской области Александра Кондратьева, уточняет прокуратура.