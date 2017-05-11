В Чите начали проверку после падения на женщину фрагментов кровли

КРАСНОЯРСК, 11 мая — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту падения на жительницу Читы фрагмента крыши, который оторвался в результате порывов ветра, сообщил РИА Новости официальный представитель СУ СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

В четверг около 09:00 на станцию скорой медицинской помощи поступило сообщение, что при падении сорванного ветром куска шифера с крыши детского центра "Орешки" пострадала женщина. Очевидцы помогли пострадавшей добраться до рядом стоящего торгового киоска, куда вызвали бригаду скорой помощи. Женщину доставили в больницу. Ранее сообщалось, что в регионе из-за ураганного ветра объявлено штормовое предупреждение.

"В городе Чите из-за сильного ветра сорвало крышу на одном из зданий. Упавшими фрагментами кровли травмирована женщина. По данному факту следственными органами… проводится доследственная проверка… Следователи опросят руководство детской школы искусств, затребуют необходимые документы по обслуживанию здания учреждения. В больнице, куда госпитализирована женщина, будут затребованы данные о медицинском диагнозе", — сказал представитель СК.

По данным минздрава края, пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести, предварительно у нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.