Роструд проверит владельцев рухнувшего в Башкирии вертолета

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Роструд проведет проверку в связи с крушением вертолета в Башкирии, владельцы вертолета в случае обнаружения нарушений могут быть привлечены к ответственности, сообщила пресс-служба ведомства.

Вертолет пропал 4 мая в ходе мониторинга ситуации с лесными пожарами в Белорецком районе Башкирии, на его борту были три человека. Позже выяснилось, что вертолет потерпел крушение. В Приволжской транспортной прокуратуре подтвердили факт катастрофы и сообщили, что все три человека, находившиеся на борту, погибли.

"В связи со смертельным несчастным случаем на производстве Роструд проведет проверку соблюдения трудового законодательства и требований охраны труда в ЗАО АК "Лайт Эйр", являющемся владельцем вертолета. В случае выявления нарушений виновные будут привлечены к административной ответственности", — говорится в сообщении.