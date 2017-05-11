В Кемеровской области профилактический патруль спас деревню от пожара

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Патрульная группа, осуществлявшая профилактический рейд в Яйском районе Кемеровской области, спасла от пожара целую деревню, в которой проживает полсотни человек, сообщил РИА Новости в четверг представитель Сибирского регионального центра МЧС России.

"Профилактическая межведомственная группа во время патрулирования обнаружила возгорание, которое угрожало деревне Соболинка. Своевременные меры помогли уберечь деревню от огня", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, возгорание возникло, скорее всего, из-за ураганного ветра, который сопровождал практически все майские праздники. Возможно, именно он спровоцировал замыкание контактной сети высоковольтных линий электропередач. Искры упали на сухую траву, вызвав пожар, на пути которого всего в нескольких десятках метров оказалась Соболинка, окруженная плотным лесным массивом.

"Огонь удалось остановить. Люди реально оценили угрозу, никто из сельчан не остался в стороне", — отметил представитель ведомства, добавив, что "майские праздники выдались поистине "жаркими": огонь укрощали сразу в трёх населённых пунктах — Соболинке, Назаровке и Вознесенке".

По данным спасателей, за праздничные дни профилактические межведомственные группы выявили на территории Сибири сотни случаев нарушения требований пожарного законодательства. Протоколы об административной ответственности составлены за нарушения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима и чрезвычайной ситуации, объявленных на всей территории федерального округа.

В соответствии с прогнозом Центра "Антистихия", лесные и торфяные пожары в России в летний период 2017 года могут привести к ухудшению экологии и задымленности населенных пунктов на территории Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Наибольший риск перехода сельскохозяйственных палов и природных пожаров на населенные пункты и объекты экономики в этом году сохраняется в Забайкальском, Красноярском краях, Бурятии, Хакасии, Иркутской, Омской, Новосибирской, Амурской, Свердловской, Челябинской, Нижегородской, Оренбургской, Владимирской, Воронежской, Московской, Тверской, а также в Волгоградской областях.