Житель Архангельска получил 3,5 года колонии за детское порно в соцсети

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Октябрьский районный суд Архангельска приговорил местного жителя к 3,5 годам лишения свободы за распространение в социальной сети порнографических видеозаписей в участием несовершеннолетних, сообщила прокуратура Архангельской области.

"Установлено, что (подсудимый) на своей странице в социальной сети ВКонтакте разместил две видеозаписи порнографического содержания с участием несовершеннолетних лиц, не достигших 14 лет. Видеозаписи на странице были доступны неограниченному кругу пользователей социальной сети в интернете", — уточняет надзорное ведомство.

Мужчина, которому 30 лет, признан виновным по статье "распространение материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, с использованием сети интернет".

"Приговором суда (ему) назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — сообщает прокуратура. Приговор суда не вступил в законную силу.