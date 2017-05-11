В Москве предстанут перед судом создатели интернет-магазина наркотиков

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Четверо обвиняемых в продаже наркотиков через интернет-магазин предстанут перед судом, сообщается в четверг на сайте столичного главка МВД России.

"Завершено расследование уголовного дела по обвинению членов организованной группы в сбыте наркотического средства – метадона через интернет-магазин… уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

По данным полиции, в феврале 2016 группа организовала работу "интернет-магазина" с целью сбыта метадона. Доступ к интернет-ресурсу был строго ограничен. После того как клиент производил оплату в виртуальной валюте, на сайте размещалась информация о расположении тайников, в которых спрятаны наркотики. Закладки, как правило, делались в общедоступных местах: подъездах жилых домов и подоконниках первых этажей.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств с использованием средств массовой информации". В августе 2016 года стало известно о задержании организатора группы и трех соучастников.