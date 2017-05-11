В ульяновском правительстве объяснили появление нецензурного слова на сайте

САМАРА, 11 мая — РИА Новости. Появление нецензурного слова на сайте ульяновского правительства могло произойти из-за хакерской атаки, по данному факту проводит служебная проверка, сообщил РИА Новости министр промышленности, строительства, ЖКК и транспорта региона Дмитрий Вавилин.

"Службой технической поддержки сайта проверяются вероятность хакерской атаки на официальный портал и умышленного хулиганства", — сказал министр.

Как отметил Вавилин, министерством промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области проводится служебная проверка по факту размещения на официальном сайте правительства региона документа, содержащего ненормативную лексику.

По данным СМИ, нецензурное слово было написано в постановлении "Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ульяновской области на 2018–2022 годы", которое было размещено на сайте правительства региона. В документе была обнаружена фраза "Отсюда и до конца раздела начинается *** (нецензурное слово, означающее вранье)". Позднее документ постановления был исправлен.